Королевська далі буде судитися з соціологами

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві.

За її словами, ті соціологічні рейтинги, «які нам малювали», були «картинкою результатів закінчення виборчої кампанії».

На думку Н.Королевської, соціологічні опитування в період агітаційної кампанії були своєрідною технологією маніпулювання громадською думкою.

«Тому ми можемо й далі проводити судові засідання з тією соціологічною службою, до якої ми пред'явили позов. Оскільки не можна, щоб такі технології маніпулювання думкою в Україні повторилися», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня було оприлюднено дані загальнонаціонального дослідження громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. У цьому дослідженні зазначалося, що якби вибори відбулися найближчими вихідними, то за партію «Україна - Вперед!» проголосувало б 2,1% виборців.

11 жовтня партія «Україна - Вперед!» подала до Господарського суду Києва позов до фонду «Демократичні ініціативи» і КМІС із вимогою спростувати інформацію, оприлюднену про рейтинг підтримки партії.

25 жовтня Господарський суд Києва оголосив перерву до 8 листопада в засіданні з розгляду позову.