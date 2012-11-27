Політолог прогнозує розпуск парламенту та дострокові вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це політолог сказав на прес-конференції в Києві.

Він зазначив: “Я не впевнений, що Верховна Рада України VII скликання проіснує до 2017 року”.

За його словами, якщо на президентських виборах в 2015 році переможе Віктор Янукович, то “він що буде миритися з тим, що у нього така Верховна Рада з достатньо серйозною опозицією?”. “Ні, він зробить все, щоб цю Верховну Раду України розпустити і призначити на хвилі своєї перемоги нові вибори з тим, щоб змінити склад парламенту на свою користь”, - наголосив В.Карасьов.

При цьому додав: “Якщо виграє президентські вибори хтось з опозиціонерів, то що вони будуть тримати цю ВР з такою сильною Партією регіонів?”. “Ні, вони також зроблять все для того, щоб розпустити цю ВР і на хвилі перемоги остаточно добити Партію регіонів”.

В.Карасьов наголосив: “У нас президентські вибори на початку 2015 року, тому в травні 2015 року чекайте нових виборів до ВР”.