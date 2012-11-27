Саакашвілі: Євросоюз не може бути повноцінним об'єднанням без України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві під час конференції Kyiv Post Tiger Conference

"Нам потрібно належати до європейської сім'ї. Європа ніколи не буде повноцінною, поки Україна не стане її членом. Я сподіваюся, це станеться швидше, ніж всі це собі уявляють... Всі переваги від того, що Україна стане частиною Європи, стануть перевагою і Європи. Так, Україні потрібна Європа, але і Європі потрібна Україна не меншою мірою", - сказав М.Саакашвілі.

Він зазначив, що Європа також завжди шукала нові горизонти та ідеї для розширення, і з цієї точки зору Молдова, Грузія і Україна - єдиний регіон.

М.Саакашвілі переконаний, що, незважаючи на результати недавніх парламентських виборів у Грузії, його країна не зійде з демократичного шляху, оскільки він показав свою ефективність.