Тоні Блер: Євросоюз має простягнути руку Україні

«Євросоюз повинен простягнути руку Україні і майбутнє України справді в Євросоюзі», - сказав Т.Блер. Відповідаючи на запитання щодо проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, екс-прем'єр-міністр Великобританії дав високу оцінку Україні, але водночас зазначив: «Доля України вирішуватиметься не на футбольному полі, а на Раді Європи». Т.Блер зазначив, що Україна повинна провести підготовчу роботу, здійснити необхідні реформи і насамперед створити інститути громадянського суспільства, щоб відповідати критеріям ЄС. Разом з тим Т.Блер заявив, що для України важливо розвивати відносини як на заході, так і на сході. «Я вірю, що вам потрібні відносини (Україні) там і там, і це збільшить вашу силу», - заявив Т.Блер. Він сказав, що Україні разом з ЄС необхідний розвиток відносин з Росією, на Півдні - з Туреччиною і Близьким Сходом.

«Було б правильно, щоби всі союзи зміцнювалися. Україна має величезний економічний та інтелектуальний потенціал», - заявив екс-прем'єр Великобританії.