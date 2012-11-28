Головлікар: До понеділка Тимошенко виведуть з голодування

Спеціалісти закінчать виводити з голодування екс-прем'єра України Юлію Тимошенко, яка знаходиться на лікуванні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» (Харків), до кінця тижня, повідомив головлікар цієї лікарні Михайло Афанасьєв.

Як повідомляє ТСН, він зазначив, що паралельно з виведенням з голодування йде лікування основного захворювання Тимошенко.

"Все йде нормально в повній відповідності з рекомендаціями німецьких лікарів", - зазначив Афанасьєв.

Як повідомлялося, 29 жовтня Юлія Тимошенко оголосила голодування в знак протесту проти фальсифікації результатів виборів.

Після спілкування з лікарями клініки "Шаріте" в четвер, 15 листопада, Тимошенко прийняла рішення припинити голодування і ввечері того ж дня випила кілька ковтків соку.

Екс-прем'єр також відновила реабілітаційні процедури в обмеженому обсязі.