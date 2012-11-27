Кожем’якін не бачить поліпшення стану здоров’я Тимошенко

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН у Харкові про стан здоров’я Ю.Тимошенко сьогодні після зустрічі з нею у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

«Фізичний стан від того моменту, коли я був у неї востаннє, не покращився», - сказав А.Кожем’якін.

Говорячи про настрій Ю.Тимошенко, в якої сьогодні день народження, А.Кожем’якін сказав: «Настрій, як завжди, у Юлії Володимирівни, оптимістичний, адже людина святкує свій день народження і бачить таку підтримку людей, навіть перебуваючи в таких умовах, в умовах в'язниці».

На запитання прихильників Ю.Тимошенко про її стан після припинення голодування А.Кожем’якін відповів, що «вона виходить із ситуації, і, я так розумію, за програмою, яку їй запропонували німецькі лікарі».

А.Кожем’якін повідомив, що його сьогоднішня зустріч з Ю.Тимошенко тривала 30 хвилин. Після нього з Ю,Тимошенко близько 15 хвилин спілкувався адвокат Сергій Сас.

Крім того, сказав А.Кожем’якін, Ю.Тимошенко також відвідав сьогодні її захисник Сергій Власенко, якому вона доручила зачитати листа подяки своїм прихильникам, які біля лікарні вітали її з днем нароження.

При зустрічах, сказав А.Кожем’якін, була присутня Євгенія Тимошенко, якій було дозволено протягом трьох днів бути в матері. «Женя постійно цілий день знаходиться з матір’ю, ввечері вона йде додому, там вона не знаходиться», - сказав А.Кожем’якін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові біля Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» відбулися заходи з нагоди дня народження Ю.Тимошенко, якій виповнилося 52 роки.

Прибули до Ю.Тимошенко у лікарню, але не мали зустрічі з нею, близько 30 народних депутатів. Серед них - Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Борис Тарасюк, Сергій Соболєв, В’ячеслав Кириленко, Олександра Кужель, Юрій Одарченко, Сергій Терьохін, Роман Забзалюк, Ірина Луценко та інші.