ЗМІ: Українці поїхали до Іспанії залагоджувати конфлікт навколо LNG-терміналу

Про це повідомляє Радіо Свобода. «Програма-максимум - підписати угоду з Gas Natural Fenosa», - передає видання з посиланням на власні джерела у відомстві. Радіо Свобода також відзначає, що, за версією джерел в Держагентстві з інвестицій та управління національними проектами, Жорді Сарда Бонвіт працює в іспанській компанії Enegas, що раніше входила в структуру Gas Natural Fenosa. Однак у цієї компанії теж спростовують будь-який зв'язок і Жорді Сарда Бонвіт.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 листопада, Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю по реалізації національного проекту «LNG термінал». За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, у Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації скрапленого газу, а іспанська Gas Natural SDG, SA повинна була виступити інвестором реалізації проекту.

Однак через кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural SDG спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанської сторони не є представником компанії. При цьому сам підписант - Джорді Бонвіт - пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.