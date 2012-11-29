У РФ вже є ідея давати громадянство без відмови від українських паспортів

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні у Раді федерації під час парламентських слухань «Про законодавчі аспекти вдосконалення роботи із співвітчизниками, які проживають за кордоном».

К.Затулін підкреслив, що є принциповим прихильником надання російського громадянства співвітчизникам за кордоном.

«Законодавці вимагають від тих, хто хотів би скористатися такою спрощеною процедурою в процесі отримання російського громадянства, відмови від громадянства країни проживання. Я вважаю, що це вимагати не треба. Для мене важливо не те, щоб вони обов'язково переїхали до Росії. Для мене важливо, щоб вони були громадянами Росії, перебуваючи і живучи в Україні, Казахстані, Білорусі тощо», - сказав К.Затулін.

За його словами, у такому разі це може врятувати цих людей від асиміляції і встановити між ними і Росією стійкий зв'язок.

«Це гарантія від зникнення росіян у нових незалежних державах», - сказав К.Затулін.

При цьому він відзначив, що в Україні в 1989 році, за даними всесоюзного перепису, проживало 12 млн росіян, а у 2002 році – за першим і поки єдиним українським переписом – трохи більш як 7 млн. За його словами, ці люди не виїхали до Россі., а «розчинилися» в Україні, переписавши себе в українців, оскільки Держава Україна до цього підштовхує.

«Ми що, маємо радіти, коли число наших співвітчизників падає? Обов'язок спрощеного механізму надання російського громадянства міститься у законах РФ», - підкреслив К.Затулін.

Він переконаний, що вимога відмови від громадянства країни перебування є каменем, що лежить на шляху розвитку спрощеного порядку отримання російського громадянства для співвітчизників за кордоном.

«Не можуть люди у тих країнах, які я назвав, відмовитися від громадянства країни проживання. Ми в РФ за нашою Конституцією не повинні від них вимагати відмови від громадянства. У нас багато людей, які мають громадянство, і чудово почуваються. Хрестоматійний приклад – великий телеведучий Володимир Познер, у якого три громадянства, і він час від часу з радістю нам про це розповідає, і проблем не має», - сказав К.Затулін і підкреслив, що виникає питання: чому треба вимагати від співвітчизників відмовлятися від громадянства країни перебування.

На його думку, кожна людина спочатку має довести, що вона є російським співвітчизником, а потім звертатися за громадянством за спрощеною процедурою.

Як сказав К.Затулін, проектом закону про громадянство передбачається надання громадянства РФ для представників «народів, які історично проживають у Росії», але тоді ці народи мають бути названі, тому що це буде простором для корупції.

Він пропонує такими вважати ті народи, які не знайшли окрім Росії свого національного державного самовизначення.

Як повідомляв УНІАН, ряд російських сенаторів на початку листопада вніс до Держдуми поправки до закону про громадянство РФ, які мають спростити механізм отримання російського громадянства, в першу чергу для 25 млн громадян країн СНД.

У МЗС Росії вважають, що в Україні проживають 8 млн російських співвітчизників.