МВФ каже, що золота у Нацбанку на кінець року залишиться на 24 мільярди

Про це йдеться в звіті МВФ, який має в своєму розпорядженні УНІАН. «Золотовалютні резерви, як очікується, впадуть до рівня 24 млрд доларів (40% короткострокового боргу) до кінця 2012 року. При цьому в 2013-2014 роках резерви також залишаться на низькому рівні (27% короткострокового боргу), що безумовно позначиться на оцінках упевненості інвесторів», - йдеться в звіті МВФ.

На думку експертів Фонду, негативним тенденціям сприятимуть як внутрішньоекономічні проблеми - зниження експортної виручки, ризики відпливу капіталів - так і об'єктивні зовнішні небезпеки. При цьому дефіцит платіжного балансу наступного року, згідно зі звітом, може становити 5,5% ВВП, переважно через великий обсяг імпорту енергоносіїв, а середньорічний показник інфляції - 5%. Обсяг зовнішнього й внутрішнього боргу становитиме, за розрахунками МВФ, - 65 і 35% ВВП відповідно.

Курс гривні, за словами експертів МВФ, на сьогоднішній день переоцінений у середньому на 8-13% і тому Фонд пропонує знизити курс національної валюти до долара на 13% для досягнення бездефіцитного платіжного балансу.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в жовтні скоротилися на 8,4% - до 26,812 млрд дол., при цьому за січень-жовтень ц.р. резерви знизилися майже на 16%, або на 4,983 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.). Цей обсяг експерти вже назвали критичним для економіки України.