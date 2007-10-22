Вищий адмінсуд сьогодні продовжить розгляд позову до ЦВК

Вищий адміністративний суд України сьогодні о 10.00 продовжить розгляд справи за позовом 5-ти політичних партій до Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, учора ВАСУ розпочав розгляд адміністративної справи за скаргами Прогресивної соціалістичної партії України, Соціалістичної партії України, Компартії України, Всеукраїнської партії народної довіри та Партії вільних демократів.

Зокрема, позивачі просять суд визнати дії ЦВК неправомірними в частині підрахунку голосів виборців на дострокових парламентських виборах; такими, що призвели до фальсифікації результатів виборів; визнати бездіяльність ЦВК в частині нереагування на порушення, надання їм неналежної оцінки, невживання заходів щодо усунення порушень; а також вимагають провести перерахунок голосів.