Кравчук: в Україні не буде Президента, якого підтримуватиме Росія

15:45, 30 листопада 2012
Політика
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Колишній глава Української держави Леонід Кравчук вважає, що в Україні не буде Президента, якого підтримуватиме Росія.

Леонід Кучма, Віктор Янукович, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко на першому засіданні Конституційної асамблеї, 20 червня 2012 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чи був тиск з боку президента СРСР Михайла Горбачова, коли в Україні на референдум виносилось питання про незалежність держави, Л.Кравчук сказав: “Зараз інколи, слухаючи російських лідерів, коли вони оцінюють діяльність українського Президента Віктора Януковича або в перемовинах в Москві з Миколою Азаровим, там набагато більше тиску, ніж було тоді в Радянському Союзі з боку Михайла Горбачова”.

За словами Л.Кравчука, за роки незалежності в Україні вже змінилися чотири Президенти, і він не може сказати, що хтось з них «подобався» Росії.

“Ясно, Кравчук розвалив Радянський Союз - не годиться. Прийшов Кучма - поки якісь речі робив назустріч, то був більш-менш, а коли почав виконувати повноваження Президента України, то на зустрічі з Єльциним, той сказав, що, мовляв, коли ви були прем’єром, то ви були більш покладистим. Прийшов Ющенко - ну зрозуміло, навіть і говорити вже не доводиться. Прийшов Янукович - ЗМІ пишуть, що врешті-решт Україна буде з нами. А де вона зараз? Вона на цій землі, на цій планеті. То чому з нами, разом в одній комунальній квартирі?” - додав колишній глава держави.

“Тобто не буде в Україні Президента, який би підтримувався б Росією, російським бомондом, навіть на рівні російської влади, я не кажу вже про різні там політичні сили. Коли Президент Росії Володимир Путін каже, що Україна - це неприродна держава, то про що можна далі говорити?” - зазначив Л.Кравчук.

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