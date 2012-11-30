Кравчук: в Україні не буде Президента, якого підтримуватиме Росія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чи був тиск з боку президента СРСР Михайла Горбачова, коли в Україні на референдум виносилось питання про незалежність держави, Л.Кравчук сказав: “Зараз інколи, слухаючи російських лідерів, коли вони оцінюють діяльність українського Президента Віктора Януковича або в перемовинах в Москві з Миколою Азаровим, там набагато більше тиску, ніж було тоді в Радянському Союзі з боку Михайла Горбачова”.

За словами Л.Кравчука, за роки незалежності в Україні вже змінилися чотири Президенти, і він не може сказати, що хтось з них «подобався» Росії.

“Ясно, Кравчук розвалив Радянський Союз - не годиться. Прийшов Кучма - поки якісь речі робив назустріч, то був більш-менш, а коли почав виконувати повноваження Президента України, то на зустрічі з Єльциним, той сказав, що, мовляв, коли ви були прем’єром, то ви були більш покладистим. Прийшов Ющенко - ну зрозуміло, навіть і говорити вже не доводиться. Прийшов Янукович - ЗМІ пишуть, що врешті-решт Україна буде з нами. А де вона зараз? Вона на цій землі, на цій планеті. То чому з нами, разом в одній комунальній квартирі?” - додав колишній глава держави.

“Тобто не буде в Україні Президента, який би підтримувався б Росією, російським бомондом, навіть на рівні російської влади, я не кажу вже про різні там політичні сили. Коли Президент Росії Володимир Путін каже, що Україна - це неприродна держава, то про що можна далі говорити?” - зазначив Л.Кравчук.