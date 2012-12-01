Опозиція звинуватила Азарова у нахабній брехні

«Сьогоднішня заява прем’єр-міністра України Миколи Азарова в Осло з приводу того, що начебто лідера української опозиції Юлію Тимошенко було кинуто до в’язниці «не за політичні погляди», не просто не витримує критики, вона є прямою нахабною брехнею, безсоромно кинутою у вічі міжнародній громадськості», - наголошується в заяві.

В «Батьківщині» підкреслюють, що в Європі знають про переслідування лідерів опозиції в Україні.

«Складається враження, що Азаров живе у своєму печерному «партієрегонівському світі» і навіть не здогадується, що європейське співтовариство добре володіє інформацією з приводу переслідувань опозиції та її лідерів в Україні», - йдеться в заві.

При цьому в «Батьківщині» нагадують про численні заяви західних правових міжнародних інституцій про засудження Ю.Тимошенко саме з політичних мотивів. Зокрема, Європейський Союз чітко заявив, що кримінальні справи проти Ю.Тимошенко велися «з порушенням міжнародного права та стандартів», а також мало місце порушення Європейської конвенції з прав людини, зазначається в заяві.

За словами її авторів, найбільш обурливим є те, що «брехня в Осло пролунала саме в той день, коли вже світ почали лякати Україною, зокрема, саме сьогодні Держдеп США побажав Грузії не скочуватися до стану України часів Януковича».

Також в позиції вважають, що «Азарову не варто забувати про те, що саме політичні репресії, порушення прав та свобод людини, знищення засад демократії в Україні стали причиною фактичної ізоляції його шефа Януковича, якого вже соромляться запрошувати демократичні країни».

Об’єднана опозиція «Батьківщина» звертається до міжнародної громадськості із закликом «не довіряти політичним ізгоям, які за три роки свого правління в Україні, продемонстрували, що ані професійно, ані ментально не здатні піднятися до рівня сучасних європейських політиків, натомість залишаючись банальними політичними нікчемами».

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада М.Азаров заявив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії прес-конференції в Осло, що екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко засуджено не за політичні переконання або погляди, а за порушення закону, які призвели до тяжких наслідків.

«Ми готові надати всі необхідні матеріали, з яких абсолютно очевидно виходить, що Тимошенко засуджено українським судом не за політичні переконання і погляди, а за цілком конкретні порушення закону, що призвели до дуже тяжких наслідків для країни і українського народу. Суми збитку колосальні», - підкреслив М.Азаров.