Азаров пояснив норвежцям, що Тимошенко «завдала колосального збитку» Україні

Екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко засуджено не за політичні переконання або погляди, а за порушення закону, які призвели до тяжких наслідків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції в Осло.

«Ми готові надати всі необхідні матеріали, з яких абсолютно очевидно виходить, що Тимошенко засуджено українським судом не за політичні переконання і погляди, а за цілком конкретні порушення закону, що призвели до дуже тяжких наслідків для країни і українського народу. Суми збитку колосальні», - підкреслив М.Азаров.