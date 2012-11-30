Азаров пояснив норвежцям, що Тимошенко «завдала колосального збитку» Україні
15:47, 30 листопада 2012Політика
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Тимошенко засуджено не за політичні погляди, а за конкретні порушення закону, – заявив Азаров.
Микола Азаров відповів норвежцям
Екс-прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко засуджено не за політичні переконання або погляди, а за порушення закону, які призвели до тяжких наслідків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на спільній з прем'єр-міністром Норвегії Йєнсом Столтенбергом прес-конференції в Осло.
«Ми готові надати всі необхідні матеріали, з яких абсолютно очевидно виходить, що Тимошенко засуджено українським судом не за політичні переконання і погляди, а за цілком конкретні порушення закону, що призвели до дуже тяжких наслідків для країни і українського народу. Суми збитку колосальні», - підкреслив М.Азаров.
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