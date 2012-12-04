Єфремов каже, що податком на продаж валюти доведеться зайнятись новій ВР
17:03, 04 грудня 2012Політика
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Ініціаторам введення збору при продажу валюти доведеться у Верховній Раді нового скликання знову реєструвати цей законопроект.
Єфремов не читав закон про 10% збір, але засуджує
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Водночас О.Єфремов відзначив, що на даний момент не знайомий із законопроектом, яким пропонується ввести збір при продажу валюти на рівні 10%.
“Я ще не бачив нового законопроекту про продаж валюти. Той законопроект, який було спочатку подано, він вже відхилений Верховною Радою. Я знаю, що є прорахунки в новому документі про 10% податок на продаж валюти, але сам документ я ще не бачив. Якщо він тільки зареєстрований, отже, він має бути перереєстрований наступним парламентом наново», - сказав О.Єфремов.
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