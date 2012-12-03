У ПР - «гостра дискусія»: голосів за податок на продаж валюти немає

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити зі слів О.Єфремова, який відповів на питання на прес-конференції.

Він підкреслив: «Сьогодні вранці вели досить гостру дискусію з даного питання у фракції, і як і раніше, у нас залишається багато питань, тому сказати, що цей законопроект найближчим часом має перспективи ухвалення, я б такого не сказав».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада у Верховній Раді був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою», яким пропонувалося ввести 15% збору до Пенсійного фонду із суми операцій з продажу готівкової валюти. Згодом автор проекту Віталій Хомутиннік відкликав його.

20 листопада Верховна Рада відклала розгляд цього законопроекту на невизначений термін.

При цьому голова Національного банку Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк має намір наполягати на введенні податку. У НБУ наголошують, що введення податку на продаж валюти направлене, передусім, на боротьбу із спекуляціями на готівковому валютному ринку.

Сьогодні, 3 грудня, голова Верховної Ради України Володимир Литвин повідомив, що до парламенту був внесений законопроект про 10-процентний збір з операцій з валютою.

Автором даного законопроекту є позафракційний народний депутат Валерій Шаманов.