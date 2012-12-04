Київпастранс погрожує демонтувати зупинки, якщо власники не прибиратимуть снігу
21:09, 04 грудня 2012Політика
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Комунальне підприємство «Київпастранс» демонтуватиме тимчасові споруди на зупинках громадського транспорту за неналежне очищення від снігу.
Київпастранс вже роздає приписи
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Зокрема, як зазначається в повідомленні, фахівцями підприємства розпочато перевірки зупинкових комплексів на предмет належного очищення від снігу. Так, від учора, 3 грудня, балансоутримувачі 11 зупинок уже отримали приписи за неналежне прибирання снігу.
У разі невиконання приписів, попереджають в КМДА, до кінця тижня буде здійснено демонтаж споруд на цих зупинках.
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