Київпастранс погрожує демонтувати зупинки, якщо власники не прибиратимуть снігу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, фахівцями підприємства розпочато перевірки зупинкових комплексів на предмет належного очищення від снігу. Так, від учора, 3 грудня, балансоутримувачі 11 зупинок уже отримали приписи за неналежне прибирання снігу.

У разі невиконання приписів, попереджають в КМДА, до кінця тижня буде здійснено демонтаж споруд на цих зупинках.