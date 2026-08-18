Виробництво Patriot в Україні під питанням: Польща побачила шанс для себе

За словами заступника міністра оборони Польщі, рішення про передачу ракет має ухвалюватися на найвищому рівні.

Польща планує запустити виробництво ракет до системи протиповітряної оборони Patriot, адже в Україні під час війни будівництво такого типу комплексів є майже неможливим. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв’ю Polskie Radio 24.

Коли у нього запитали про можливість запуску виробництва ракет для систем Patriot, він відповів:

"Такий план є".

Томчик додав, що наразі Польща перебуває у сприятливому моменті, спираючись на контакти зі США. За його словами, угоду про будівництво в Польщі сервісного центру для ракет Patriot вже підписано.

Відео дня

Посадовець наголосив, що це є проміжним етапом на шляху до можливого запуску їх виробництва.

Він зауважив, що президент США Дональд Трамп після перших слів про виробництво ракет в Україні "відмовився від цієї ідеї або поставив під нею великий знак питання".

"Скажімо прямо - в Україні в умовах війни будівництво такого типу систем є майже неможливим. Думаю, що тут для Польщі також є великі можливості", - додав Томчик.

Посадовець сказав, що Польща ще не ухвалила рішення про передачу Україні додаткових ракет до Patriot з власних запасів. За його словами, Польща передала Києву декілька таких ракет "із сотень одиниць, які ми маємо".

Політик підкреслив, що рішення про передачу ракет має ухвалюватися на найвищому рівні.

"Спочатку міністр національної оборони подає рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів", - сказав він.

Томчик підсумував, що США закликають Польщу надати ракети, а саме лунають такі заяви від верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича.

Patriot для України - останні новини

Раніше командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко заявив, що шанси на отримання Україною ракет до Patriot від Японії зростають на тлі візиту кремлівського диктатора Путіна на Курили.

"Японія є однією з небагатьох країн, що мають ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot. Ці комплекси є оборонними, тому Японія, яка дотримується "мирної" Конституції, має правові підстави для передачі протибалістичних засобів Україні. Крім того, Україна розраховує на підтримку Японії у налагодженні власного виробництва Patriot", - висловився командир.

Також колумніст The Guardian пояснив, чому Україні не вистачає ракет до Patriot. Він вважає, що навіть якщо партнери передадуть Києву додаткові ракети зі своїх запасів, Україна навряд чи отримає достатню кількість перехоплювачів до зими.

Вас також можуть зацікавити новини: