Азаров називає проект бюджету-2013 максимально економним

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив у середу, 5 грудня, на засіданні Кабінету міністрів.

«На превеликий жаль, він (проект бюджету-2013 - УНІАН) знову антикризовий, оскільки світова криза знову наступає на Україну. Тому бюджет максимально економний, але саме тому абсолютно підтверджений реальним ресурсом економіки», - сказав М.Азаров.

За його словами, концепція бюджету - максимально використовувати можливості внутрішнього ринку, збільшити споживання вітчизняних товарів і послуг.

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«Бюджет враховує такі системні стимули розвитку нашої економіки і соціальної сфери в 2013 році, як зниження податку на прибуток, що сприятиме детінізації економіки; надання податкової соціальної пільги уразливим категоріям громадян: вони не платитимуть податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5 млрд гривень, ці кошти залишаться на споживання самих громадян. Держава поверне податок на доходи фізичних осіб тим громадянам, які несуть витрати на навчання, а також платять іпотечні кредити», - сказав М.Азаров.

Він також додав, що весь додатковий ресурс бюджету буде направлено на підвищення доходів людей, а саме на підвищення середньомісячної пенсії на 104 гривні, підвищення середньомісячної зарплати на 260 гривень, збільшення допомоги на дитину на 2 000 - 7 400 грн, істотне збільшення розмірів мінімальної зарплати, окладів працівникам бюджетних установ.

«У четвер Верховна Рада розглядатиме проект бюджету. Від його твердження залежатиме, як житиме держава, як розвиватиметься її економіка і промисловість, будівництво і сільське господарство, наука і освіта, медична допомога і соціальний захист», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді ухвалити закон про Державний бюджет України на 2013 рік з граничним обсягом дефіциту 50,4 млрд грн, що становить 3,2% прогнозованого на 2013 рік номінального ВВП обсягом 1,576 трлн грн.

Доходи держбюджету на 2013 рік пропонується встановити на рівні 361,51 млрд грн, зокрема доходи загального фонду – 315,224 млрд грн. Витрати держбюджету пропонується запланувати на рівні 410,661 млрд грн, зокрема витрати загального фонду – 363,65 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету планується встановити на рівні 44,535 млрд грн.

Бюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 млрд грн.