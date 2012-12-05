Податківці Харківщини прикрили «конверт» на 31 мільйон грн

Про це розповіла прес-офіцер управління податкової міліції Державної податкової служби у Харківській області Ірина Бондар, повідомило ГУПМ ДПС України. За словами податкової міліції, загалом виявлено шість суб'єктів підприємницької діяльності, які були оформлені на підставних осіб.

«Маскуючи свою діяльність під легальний бізнес, конвертатори перераховували грошові кошти підприємств реального сектору економіки на поточні рахунки створених фірм. В подальшому ці кошти переводилися на рахунки низки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, знімалися у готівковому вигляді через каси банківських установ та передавалися замовникам нелегальних оборудок за винагороду у вигляді відповідного відсотку від проконвертованої суми», - йдеться у повідомленні податкової міліції.

Під час обшуків в офісах і місцях проживання підозрюваних вилучено 300 тис. грн. та 7,5 тис. доларів США готівкою, печатки, чекові книги підприємств з ознаками фіктивності, різноманітну «тіньову» бухгалтерську документацію, електронні інформаційні носії та комп’ютерну техніку, яка використовувалась у незаконній діяльності.

У рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України за фактом підробки офіційних документів, співробітники податкової міліції спільно з колегами з МВС затримали організаторів конвертаційного центру безпосередньо під час отримання чергової партії готівкових грошей. Триває слідство.