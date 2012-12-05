Справу «вбивці Путіна» почнуть розглядати 24 грудня в Одесі

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на ЗМІ.

Сьогодні Приморський райсуд Одеси провів попереднє слухання у справі.

Суд відхилив клопотання адвоката Осмаєва Ольги Черток про відправку справи на повторне досудове розслідування у зв'язку з тим, що всі прогалини в матеріалах слідства, зазначені адвокатом, можна усунути в ході судового слідства.

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Як повідомляв УНІАН, Осмаєв був затриманий в ході спільної операції спецслужб Росії та України в лютому цього року за підозрою в підготовці теракту проти Володимира Путіна.