Справу «вбивці Путіна» почнуть розглядати 24 грудня в Одесі
20:08, 05 грудня 2012Політика
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Розгляд Приморським районним судом Одеси справи щодо уродженця Грозного Адама Осмаєва, підозрюваного в підготовці замаху на Володимира Путіна, відбудеться 24 грудня
Осмаєва почнуть судити
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на ЗМІ.
Сьогодні Приморський райсуд Одеси провів попереднє слухання у справі.
Суд відхилив клопотання адвоката Осмаєва Ольги Черток про відправку справи на повторне досудове розслідування у зв'язку з тим, що всі прогалини в матеріалах слідства, зазначені адвокатом, можна усунути в ході судового слідства.
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Як повідомляв УНІАН, Осмаєв був затриманий в ході спільної операції спецслужб Росії та України в лютому цього року за підозрою в підготовці теракту проти Володимира Путіна.
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