Прокуратура: На Київщині найбільші хабарі беруть сільські голови

На Київщині найбільші хабарі беруть сільські голови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, протягом 2012 року відомство направило до суду 11 кримінальних справ проти осіб, які вчинили злочини з ознаками корупції та хабарництва.

Із числа осіб, кримінальні справи з ознаками хабарництва щодо яких направлено до суду, троє є державними службовцями, троє – працівниками правоохоронних органів та троє – посадовцями органів місцевого самоврядування.

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Загальна сума отриманих державними службовцями хабарів становила 36 тис. грн, правоохоронцями – 117 тис. грн, місцевого самоврядування – 770 тис. грн.