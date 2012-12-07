ЗМІ: Українці щодня «дають на лапу» від 3 до 10 млн гривень

Як повідомляє СТБ, такі дані зібрали громадські активісти в рамках проекту «Я дала хабар за свою дитину», які впродовж 8 місяців приймали звернення українців про хабарі.

Найчастіше українці нелегально платять за пологи або операції, влаштування дитини до дитячого садка або навіть просто за людське ставлення.

Зокрема, найбільша заявлена сума хабара становила 8 тис. грн за влаштування дитини в перший клас київського ліцею, а найменша - 50 грн щомісячно «за людське ставлення до дитини» в столичному дитячому садку.