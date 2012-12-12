Розпочалося перше засідання ВР сьомого скликанння

Перше засідання Верховної Ради України сьомого скликання розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочав засідання голова ВР шостого скликання Володимир Литвин. Він привітав народних депутатів України з обранням.

Народні депутати з Об’єднаної опозиції «Батьківщина» прийшли на засідання в чорних футболках, де на грудях - портрет Юлії Тимошенко за гратами, а на спині напис: «Свободу політв’язням». Представники ВО «Свобода» - у вишиванках.

На урочистому засіданні присутній виконуючий обов’язки в. о. прем’єр-міністра України Микола Азаров та члени уряду. Опозиція зустріла представників уряду криками «Ганьба!».

Також в сесійній залі ВР - колишній Президент України Леонід Кравчук, судді Конституційного Суду, генеральний прокурор України Віктор Пшонка.