Турчинов: недопуск до сесійної зали ВР Табалових - це очищення від «тушок»

Таким чином О.Турчинов в ексклюзивному коментарі УНІАН прокоментував недопущення двох депутатів, обраних від Об’єднаної опозиції «Батьківщина», до Верховної Ради.

«Ми подивимося як буде кожен день, але те, що політику треба очищати від тих, хто нездатний протистояти підкупу, не здатен протистояти шантажу, безумовно, це завдання, яке перед нами стоїть», - сказав О.Турчинов.

Водночас О.Табалов у своєму коментарі журналістам сказав, що «нічого не трапилося». Однак він не став уточнювати, чи здійснюватиме він повторні спроби потрапити до зали засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представники опозиції виштовхали із залі ВР двох депутатів Табалових із вигуками «тушки геть!».

Об'єднана опозиція "Батьківщина" вимагає від Олександра та Андрія Табалових, обраних народними депутатами від «Батьківщина», скласти депутатські мандати.

Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.