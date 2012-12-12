У ПР підтверджують, що комуністи «виторгували» собі крісло віце-спікера

10:46, 12 грудня 2012
Політика
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У ПР підтверджують, що КПУ проголосує за обрання Азарова прем’єром в обмін на посаду віце-спікера для Калетніка.

Ігор Калетнік

У Партії регіонів підтверджують, що фракція КПУ проголосує за обрання Миколи Азарова прем’єр-міністром, а першим заступником голови Верховної Ради буде обрано Ігоря Калетніка.

Зокрема, в коментарі УНІАН народний депутат України Володимир Олійник (фракція ПР) відмовився чітко відповісти на дане питання, але сказав, усміхаючись: «Мої відчуття підказують, що фракція КПУ проголосує за кандидатуру Миколи Азарова».

На уточнююче запитання, чи буде обраним першим заступником голови ВР представник КПУ Ігор Калетнік, В.Олійник, знову усміхаючись, сказав: «Мої відчуття показують, що буде».

Лідер фракції КПУ Петро Симоненко відмовився сказати УНІАН, чи голосуватиме фракція комуністів за кандидатуру М.Азарова.

У той же час джерело у фракції КПУ підтвердило, що фракція голосуватиме за кандидатуру М.Азарова.

Як повідомляв УНІАН, І.Калетнік, який пройшов до парламенту за списком КПУ, раніше очолював Державну митну службу.

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