Для московської ”контори” було принципово, щоб вандалізм на Говерлі вчинили українці

Прес-конференція Євразійської спілки молоді в Криму, яка мала відбутися вчора, була зірвана. На неї прийшов батько активіста ЄСМ і повідомив, що сина викрали. Утім, кореспондентка "5 каналу" знайшла його вже за годину. 18-річного кримчанина Костянтина з Євразійського союзу молоді невідомі вчора протягом кількох годин не випускали з автівки. На думку хлопця, йому хотіли перешкодити зустрітись із журналістами, де він збирався повідомити про непричетність кримських активістів ЄСМ до подій на Говерлі.

На діяльність проросійської "молодіжки" у Криму, зокрема її активістів у Бахчисараї, двічі накладав вето суд. Та самі "євразійці" цього рішення не визнають. Адже правники помилково назвали їхню організацію Європейським, а не Євразійським союзом. А отже рішення вирішили не брати до уваги. Отримати коментарі від суддів 5 каналу не вдалося. За годину до прибуття знімальної групи, керівники Бахчисарайського районного суду терміново пішли у відпустку.

Пошуки офіційного штабу ЄСМ також виявилися марними. Причину пояснив лідер організації Павло Заріфулін, який координує роботу прихильників проросійської організації з Москви. За його словами, вони зараз ховаються від переслідувань українських спецслужб. Зокрема, це стосується і екс-сумчанина Леоніда Савіна, одного з трьох учасників акту вандалізму на Говерлі, за версією СБУ. Заріфулін переконує: за цю інформацію Савін позиватиметься до української служби безпеки, адже вважає себе непричетним до акції на Говерлі. Всі її учасники, каже московський координатор організації, є виключно громадянами України. За словами Зафіруліна, “для нас було принциповим моментом, щоби цю акцію (спаплюження державних символів на Говерлі) здійснили саме українці”…

За інформацією джерел "5 каналу" в СБУ, московський співрозмовник відсьогодні знову офіційно є персоною нон-ґрата в Україні. Та Заріфулін стверджує: попри свій статус небажаної персони він час від часу таємно буває у Києві. Вчергове перетинав українсько-російський кордон на початку весни. Разом із ним до списку небажаних в Україні осіб внесли ще й Олександра Дугіна - керівника "дорослої" організації "Міжнародний євразійський рух". І Дугін, і Заріфулін входили до списку персон нон-грата, який за домовленістю Росії та України був обнулений влітку.