Кличко піднявся до Єфремова у президію - і той «здався»

У Верховній Раді України оголошено технічну перерву на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, як пояснив головуючий на засіданні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, потрібен час для того, аби протестувати систему «Рада».

«У зв’язку з тим, що ми не зможемо ухвалити жодного рішення, оголошується технічна перерва», - сказав О.Єфремов.

Перед цим представники опозиції заблокували роботу ВР і вимагали оголосити перерву для вирішення питання щодо «тушок» Андрія та Олександра Табалових.

Однак О.Єфремов відмовлявся оголошувати таку перерву. Згодом до нього в президію підійшов лідер фракції «УДАР» Віталій Кличко, нахилився до нього і щось недовго пояснював. Це викликало пожвавлення серед народних депутатів, які плескали в долоні. Після цього О.Єфремов все-таки оголосив перерву під технічним приводом.