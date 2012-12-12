Опозиція вийшла з Тимчасової президії
Представники трьох опозиційних фракцій покинули Тимчасову президію Верховної Ради на знак протесту проти того, що парламент визнав депутатів Андрія та Олександра Табалових такими, що склали присягу.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, президію ВР покинув представник «Батьківщини» Андрій Кожем’якін, «Свободи» Руслан Кошулинський та «УДАРу» Віталій Ковальчук.
Як заявив А.Кожем’якін, у депутатів Андрія та Олександра Табалових немає жодних підстав для того, аби бути визнаними народними депутатами, які склали присягу.
Він попросив головуючого оголосити перерву і зауважив, що представники опозиції покинуть тимчасову президію, якщо не буде врегульоване це питання. Після цього троє народних депутатів від опозиції встали і вийшли з президії ВР.
Як повідомляв УНІАН, О.Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.
11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.
Сьогодні, 12 грудня, опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.