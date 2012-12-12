Опозиція вийшла з Тимчасової президії

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, президію ВР покинув представник «Батьківщини» Андрій Кожем’якін, «Свободи» Руслан Кошулинський та «УДАРу» Віталій Ковальчук.

Як заявив А.Кожем’якін, у депутатів Андрія та Олександра Табалових немає жодних підстав для того, аби бути визнаними народними депутатами, які склали присягу.

Він попросив головуючого оголосити перерву і зауважив, що представники опозиції покинуть тимчасову президію, якщо не буде врегульоване це питання. Після цього троє народних депутатів від опозиції встали і вийшли з президії ВР.

Як повідомляв УНІАН, О.Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

11 грудня Об'єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

Сьогодні, 12 грудня, опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.