У Верховній Раді побилися свободівці і регіонали

Як передає кореспондент УНІАН, сутичка розпочалася, коли народні депутати від фракції Партії регіонів пішли до трибуни, щоб її заблокувати, але представники «Свободи» перші туди добігли і не допустили блокування. «Свободу» підтримали народні депутати із фракції «Батьківщина».

В той же час кілька представників від Партії регіонів заблокували президію парламенту, але депутат від фракції «Свобода» Руслан Кошулинський зайняв місце головуючого у президії Олександра Єфремова.

Депутати від опозиції намагаються через стіл потрапити до президії парламенту. На даний час в президії є кілька депутатів від опозиційних фракції.

Час від часу виникають локальні сутички між опозиціонерами та депутатами з фракції Партії регіонів.

Депутати з фракції «УДАР» спостерігають за подіями зі своїх робочих місць у залі ВР.