У Києві в 2013 році почнеться будівництво головної водохресної купелі країни

У коментарі УНІАН він висловив упевненість, що храм на честь святого рівноапостольного князя Володимира з водохресними купелями, будівництво якого почнеться на березі Дніпра в 2013 році, стане важливим духовним, культурним і туристичним центром України.

«Це буде комфортне місце. Люди зможуть здійснити обмивання або хрещення - якщо раніше не були хрещені - в дніпровських водах, саме так, як це було в 988 році. Для цього будуть передбачені спуски до купелей. Також у комплексі будуть роздягальні. Прочани зможуть перейнятися християнському духом, відчути атмосферу традицій», - розповів О.Омельяненко.

За його словами, МГО «День Хрещення Русі», займаючись підготовкою і проведенням святкових заходів на честь однойменного свята, провели паралелі між подіями хрещення слов'янського народу в Дніпрі – і хрещенням Ісуса Христа в Йордані.

«Ми звернули увагу на два сучасних водохресних комплекси, побудованих на березі Йордану – на території Ізраїлю та Йорданії. У 2007 році наша організація одержала благословення глави Української православної церкви митрополита Володимира на спорудження майбутнього водохресного комплексу з купелями», – повідомив О.Омельяненко.

Він уточнив, що охочим здійснити обмивання в київських водохресних купелях, пропонуватимуться спеціальні білі сорочки.

«Обмивання в Йордані проходить, як правило, в білих сорочках. Ми збережемо цю традицію і у нас. Кожного разу, коли занурююся в річку Йордан, залишаю собі на спомин таку сорочку. До речі, помічено – якщо в цій сорочці зануритися, потім, коли людині буває важко, можна одягти її, помолитися і дістати полегшення», - розповів О.Омельяненко.

Депутат Київської міськради сподівається на те, що майбутній храм увійде у туристів до списку місць, обов'язкових для відвідин, разом з Володимирською гіркою, Києво-Печерською лаврою та іншими. Він висловив сподівання, що основними місіями проекту стануть просвітницька, місіонерська.

«Саме у Києві, у момент хрещення нашого народу князем Володимиром, народилася східнослов'янська Православна цивілізація. І саме Київ став містом-основоположником історичної, культурної, етичної та духовної епохи в житті всіх слов'янських народів, центром християнства, центром духовного збагачення народу. Якщо хоч у кількох душах відбудеться переворот, і якась людина звернеться до Бога, і інакше – згідно із законом Божим - почне сприймати світ, вважаю, це буде великим благом для неї і для оточуючих», – підсумував О.Омельяненко.

Довідка УНІАН. Міжнародна громадська організація «День Хрещення Русі» з 2007 року проводить щорічні урочистості з нагоди цього свята - в Москві, Києві й Мінську.

У 2007 організація одержала благословення предстоятеля УПЦ Блаженнійшого митрополита Володимира на спорудження першої частини майбутнього водохресного комплексу – храму на честь рівноапостольного князя Володимира. У 2010 році на місці майбутнього комплексу митрополит Володимир освятив першу споруду храмового комплексу - дерев'яний храм.

31 жовтня 2012 року Патріарх Московський і всієї Русі Кирило благословив збирання ініціатив і створення міжнародного комітету з підготовки до святкування Дня Хрещення Русі в Україні, Росії й Білорусі.

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