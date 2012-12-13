Круглий стіл «Чого очікувати від нової Верховної Ради?»

13:27, 13 грудня 2012
Політика
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АНОНС

14 грудня (п'ятниця) 2012 року о 11:00

в Інституті Горшеніна

відбудеться круглий стіл

«ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД НОВОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи поверне нова Верховна Рада собі політичний вплив?

2. Чи виправдає Верховна Рада 7-го скликання очікування виборців?

3. Чи буде Рада в цієї конфігурації працездатною?

4. Чи готові народні депутати відмовитися від депутатської недоторканності і звузити повноваження Президента?

В рамках дискусії експерти обговорять результати дослідження Інституту Горшеніна, проведеного серед народних депутатів України 6-го скликання.

Учасники круглого столу:

- Анатолій Гіршфельд - народний депутат України, Партія регіонів

- Андрій Пишний - народний депутат України, ГО «Батьківщина»

- Оксана Продан - народний депутат України, «УДАР»

- Ігор Мирошниченко – народний депутат України, ВО «Свобода»

- Юрій Стець - народний депутат України, ГО «Батьківщина»

- Ігор Жданов - президент Аналітичного центру «Відкрита політика»

Модератор круглого столу - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

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