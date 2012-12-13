Круглий стіл «Чого очікувати від нової Верховної Ради?»

АНОНС 14 грудня (п'ятниця) 2012 року о 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД НОВОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ?» Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна Питання, винесені на обговорення: 1. Чи поверне нова Верховна Рада собі політичний вплив? 2. Чи виправдає Верховна Рада 7-го скликання очікування виборців? 3. Чи буде Рада в цієї конфігурації працездатною? 4. Чи готові народні депутати відмовитися від депутатської недоторканності і звузити повноваження Президента? В рамках дискусії експерти обговорять результати дослідження Інституту Горшеніна, проведеного серед народних депутатів України 6-го скликання. Учасники круглого столу: - Анатолій Гіршфельд - народний депутат України, Партія регіонів - Андрій Пишний - народний депутат України, ГО «Батьківщина» - Оксана Продан - народний депутат України, «УДАР» - Ігор Мирошниченко – народний депутат України, ВО «Свобода» - Юрій Стець - народний депутат України, ГО «Батьківщина» - Ігор Жданов - президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Модератор круглого столу - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62 УВАГА, Адреса Інституту Горшеніна ЗМІНИЛАСЯ! НОВА Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)

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