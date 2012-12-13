Круглий стіл «Чого очікувати від нової Верховної Ради?»
АНОНС
14 грудня (п'ятниця) 2012 року о 11:00
в Інституті Горшеніна
відбудеться круглий стіл
«ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД НОВОЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ?»
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи поверне нова Верховна Рада собі політичний вплив?
2. Чи виправдає Верховна Рада 7-го скликання очікування виборців?
3. Чи буде Рада в цієї конфігурації працездатною?
4. Чи готові народні депутати відмовитися від депутатської недоторканності і звузити повноваження Президента?
В рамках дискусії експерти обговорять результати дослідження Інституту Горшеніна, проведеного серед народних депутатів України 6-го скликання.
Учасники круглого столу:
- Анатолій Гіршфельд - народний депутат України, Партія регіонів
- Андрій Пишний - народний депутат України, ГО «Батьківщина»
- Оксана Продан - народний депутат України, «УДАР»
- Ігор Мирошниченко – народний депутат України, ВО «Свобода»
- Юрій Стець - народний депутат України, ГО «Батьківщина»
- Ігор Жданов - президент Аналітичного центру «Відкрита політика»
Модератор круглого столу - Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.
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