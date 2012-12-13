Вперше в Україні майстер-клас для вихованців дитячих будинків проведуть відомі українські художники

ДАТА: 15 грудня 2012 року

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: м. Київ, вул. Десятинна, 13, галерея «Триптих-арт»

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 11:00

15 грудня об 11:00, вперше в Україні відбуватиметься безпрецедентна благодійна акція, ініційована когортою колекціонерів та підтримана відомими українськими художниками Аліною Максименко, Іриною Озаринською, Олена Рижих та талановитим скульптором Володимиром Журавлем, дизайнер Ольга Сита.

Маленькі вихованці трьох дитячих будинків під професійним керівництвом конструюватимуть новорічну ялинку та своїми руками виготовлятимуть казкові ялинкові прикраси та іграшки.

Акція відбуватиметься в рамках благодійного проекту «Наші діти», метою якого є підтримка дітей-сиріт, що потребують нашої допомоги і уваги. Проект складається з двох частин – творчої (майстер-класи для дітей з ведучими київськими художниками) та благодійного аукціону. Благодійний аукціон проходитиме вже вдруге.

Усі кошти, що будуть зібрані під час аукціону підуть на підтримку дитячих будинків „Спеціалізована школа-інтернат для слабозорих дітей”, «Колиска дитячої надії” та «Чебурашка”.

О 14:00 в галереї „Триптих-арті” відбуватиметься Другий благодійний аукціон „Наші діти”. Для нього художники, скульптори, галеристи та колекціонери надали свої роботи безкоштовно. Всього на аукціоні буде представлено 43 творчі роботи.

Додаткова інформація: 066 2144657, 067 4061261