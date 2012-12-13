Янукович пообіцяв Рибаку і Азарову ділити з ними відповідальність

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час зустрічі з В.Рибаком та М.Азаровим.

За словами В.Януковича, дуже важливо, щоб уряд, Верховна Рада та Президент працювали спільно.

«Нам треба буде подивитися по всіх напрямках, як нам об’єднати зусилля, як згуртувати депутатів в парламенті навколо вирішення проблем», - зазначив Президент.

«Коли йшли депутати на вибори, всі обіцяли, сьогодні я переконаний в тому, що в парламенті буде конструктивна опозиція, буде більшість», - сказав В.Янукович, додавши, що «вона повинна працювати, підтримувати уряд».

«Уряд може працювати ефективно тільки коли буде підтримка в парламенті. Я завжди буду разом з вами нести відповідальність за ситуацію в цілому», - наголосив він.