У центрі Мелітополя пролунав вибух: загинув заступник директора місцевого заводу

Повідомлення про подію надійшло до Мелітопольського міськвідділу міліції сьогодні, 13 грудня, о 17.30 від свідків події, які повідомили, що приблизно о 17.20 біля під'їзду одного з будинків по проспекту Богдана Хмельницького унаслідок вибуху загинув чоловік.

Інформацію про подію УНІАН підтвердила прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Пискунова.

«Дійсно, сьогодні на центральному проспекті Мелітополя - проспекті Богдана Хмельницького - стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік (1972 року народження), заступник директора одного з мелітопольських заводів», - повідомила М.Пискунова.

За її словами, зараз проводиться огляд місця події за участі перших осіб прокуратури Запорізької області і ГУ МВС України у Запорізькій області.

За словами М.Пискунової, подія кваліфікована і внесена до реєстру за пунктом 5 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство, здійснене способом, що небезпечний для життя багатьох людей).