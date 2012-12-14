Яценюк вніс у Раду законопроект про сенсорну кнопку

Документ зареєстровано в парламенті під №1100 сьогодні, 14 грудня.

У пояснювальній записці до проекту постанови наголошується, що значна частина народних депутатів передають свої картки для голосування іншим депутатам, що є неприпустимим з точки зору Основного Закону. «Цим самим відбувається спотворення волевиявлення виборців, які довірили свої голоси окремим народним депутатам України, і, як наслідок, можна говорити, що рішення, прийняті таким шляхом, є неконституційними», - підкреслено в документі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

А.Яценюк наголошує, що введення в експлуатацію системи «Рада» є одним із дієвих способів унеможливити голосування замість народного депутата іншою особою.

Проектом пропонується ввести в експлуатацію модернізований програмно-технічний комплекс-систему «Рада», що передбачає реєстрацію та голосування народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради за допомогою сенсорної кнопки, а також доручити Апарату Верховної Ради забезпечити відповідно до технічних вимог експлуатацію системи «Рада» під час пленарних засідань.

Голова фракції «Батьківщини» пропонує не нараховувати виплати народним депутатам за участь у засіданнях Верховної Ради в разі відсутності їх електронної реєстрації за допомогою сенсорної кнопки.

«Прийняття акту дозволить вирішити проблему особистого голосування та присутності на пленарних засіданнях народних депутатів України, а відповідно дотримання норм Конституції України та Регламенту Верховної Ради України», - наголошується в пояснювальній записці.

А.Яценюк нагадує, що згідно з частиною 3 статті 84 Конституції України та частиною 4 статті 24 Закону «Про статус народного депутата України», передбачається, що голосування на засіданнях Верховної Ради здійснюється народним депутатом особисто, а згідно з Регламентом Верховної Ради (статті 26, 37, 47), голосування здійснюється народними депутатами особисто за допомогою електронної системи в залі засідань Верховної Ради в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість народного депутата іншою особою.