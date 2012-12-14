Азаров ще не направив Януковичу кандидатури нових міністрів
18:52, 14 грудня 2012Політика
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Прем'єр-міністр Микола Азаров ще не направляв Президенту України Віктору Януковичу пропозиції щодо складу нового Кабінету міністрів.
Азаров ще не передав свої пропозиції
Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Віталій Лук’яненко.
Він сказав, що як тільки така інформація з'явиться - вона буде обнародувана для ЗМІ на сайті Президента.
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