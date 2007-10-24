Група співробітників МВС намагається захопити головний офіс Укртатнафти

У цей час (між 21.00 та 22.00) група співробітників Міністерства внутрішніх справ України на чолі з заступником міністра Василем ФАТХУТДІНОВИМ намагається незаконно захопити приміщення заводоуправління ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомив адвокат “Укртатнафти” Олександр САНЖАРА.

За словами адвоката, голова правління ЗАТ Павло ОВЧАРЕНКО звернувся до Президента України, генерального прокурора та голови СБУ з проханням втрутитися в ці події.