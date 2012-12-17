Переговори Януковича і Путіна відбудуться завтра увечері в Кремлі
11:41, 17 грудня 2012Політика
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Переговори президентів України і РФ Віктора Януковича і Володимира Путіна пройдуть 18 грудня увечері в Кремлі.
З Путіним будуть Міллер, Лавров і Новак
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
За словами співрозмовника агентства, згідно з попередньою програмою, переговори відбудуться з 18.00 до 20.00 мск.
Передбачається, що з російського боку, окрім В.Путіна, в них візьмуть участь глава «Газпрому» Олексій Міллер, міністр енергетики Олександр Новак і глава МЗС Сергій Лавров.
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