Військові експерти хочуть професійної армії

Військові експерти висловлюються за якомога швидший перехід української армії на професійну основу.

«Найбільша проблема в питанні переходу на професійну армію, – вважає перший голова Спілки офіцерів України, генерал-майор Вілен МАРТИРОСЯН, – це фінанси. – Але якщо Юлія ТИМОШЕНКО бере на себе обіцянку як майбутній прем’єр-міністр, профінансувати потрібні витрати, то армія буде укомплектована в необхідний терміни й на нових умовах».

За його словами, враховуючи ситуацію яка складається на даний час, необхідно застосовувати неординарні методи. «Я дуже поважаю міністра оборони України, який усі запити, пов’язані з соціально-правовим захистом представників Збройних Сил, вирішує позитивно, але в питанні, пов’язаному з переходом до професійної армії, я з ним не погоджуюся», – каже В.МАРТИРОСЯН.

Він підкреслив, що за три місяці до призову треба терміново створити структуру в Збройних Силах з вивчення кількості спеціалістів, які потрібні для укомплектування кадрами. У військкоматах необхідно запровадити посади спеціалістів із питання реформування, які б на місцях вивчали потреби.

Скасування загального призову, на його думку, допоможе матерям, які бояться віддавати своїх дітей до армії. «До мене, як до голови координаційного комітету по захисту прав силових структур, приходять безліч матерів, чиї діти служать в армії. Є такі, які ночами не сплять та чекають, що буде з їхніми синами», – сказав він.

У свою чергу, колишній начальник штабу ВМС України, контр-адмірал Микола КОСТРОВ, каже, що «реформування яке триває багато років, інакше як знищенням армії назвати не можна». Він стверджує, що «питання переходу від строкової служби до контрактної обговорюється протягом багатьох років, але крім балаканини відсутнє будь-яке реформування Збройних Сил».

На думку М.КОСТРОВА, Ю.ТИМОШЕНКО «зробила мужній крок задекларувавши прискорений перехід Збройних Сил на контрактну основу, а все інше залежить від «політичної волі лідерів, які хочуть щось зробити, або не хочуть нічого та шукають лише приводи для затягування ситуації».

Інший військовий – генерал-лейтенант Дмитро УМАНЕЦЬ – висловився з приводу професійної армії так: «Збройні Сили зараз потребують кардинальних заходів. Це стосується оновлення військової техніки, озброєння, і переходу на професійну, на контрактну службу в цілому».

Д.УМАНЕЦЬ переконаний, «якщо в Ю.ТИМОШЕНКО вистачить волі, а в чиновників переважить здоровий глузд, то ми прийдемо до того, що будемо формувати професійну армію, а не лише балакати про це».

«Ми сімнадцять років топталися на місці, перетрушували штати, формували одні підрозділи, знищували інші, а практичних результатів так і немає. Колись цю відповідальну справу треба починати. Я прибічник того, що необхідно формувати професійну армію. І чим швидше ми почнемо це робити, тим краще буде для національної безпеки», – наголосив Д.УМАНЕЦЬ.

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