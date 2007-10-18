Нікуди призов в армію не зникне

Експерти вважають нереалістичним скасування призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень політичних цінностей, про це свідчать результати опитування експертів, проведені з приводу домовленості БЮТ та НУ-НС відмовитися від призову з наступного року.

На переконання директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, це нереалістично, і питання навіть не в технічних особливостях, а в тому, “чи є вчорашня парафована угода консолідованою позицією КИРИЛЕНКА, НУ-НС та Президента як головнокомандувача Збройних сил України”. Експерт вважає, що В’ячеслав КИРИЛЕНКО “зіграв на випередження, парафувавши угоду з таким формулюванням щодо контрактної армії”. Між тим, на думку В.КАРАСЬОВА, “узгодження всіх політичних і технічних деталей реалізації цих задач потрібно буде шукати в більш широкому колі зацікавлених учасників: Президента, міністра оборони, прем’єр-міністра і двох коаліцієутворюючих політичних сил”.

Директор воєнних програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Микола СУНГУРОВСЬКИЙ також вважає нереалістичним перехід армії на контрактну основу з 1 січня. «По-перше, немає сенсу відміняти призов з 1 січня. Призов відбувається в травні. По-друге, до цієї дати не будуть знайдені необхідні фінансові ресурси. Контракти не підписуються під обіцянки, вони підписуються під реальні гроші. Жодна політична сила, якою б сильної вона не була, не зможе знайти необхідних грошей”, - переконаний експерт.

Загалом, на його думку, скасовувати призов і не треба, це не першочергове завдання. “Зараз Збройні сили страждають не стільки від призовної служби, скільки від браку озброєння. Розумні люди ті кошти, які потрібно витратити на скасуваня призову, потратили б на технічну модернізацію армії”, - зазначив М.СУНГУРОВСЬКИЙ.

У свою чергу директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ спрогнозував, що, швидше за все, Рада національної безпеки і оборони прийме з приводу скасування призову “якесь компромісне рішення і розтягне за часом це як мінімум на рік”.

Між тим директор Європейського інституту інтеграцій та розвитку Дмитро ВИДРІН зазначив, що “багатьом країнам треба було десять і навіть двадцять років, щоб відмовитись від призову. А нині озвучується термін в два місяці, а не двадцять років”. “Якщо це вийде зробити, стовідсотково наша країна потрапить в Книгу рекордів Гінеса”, - додав експерт.

Разом з тим президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ впевнений, що “ця дискусія є не на часі”. На його переконання, немає передумов, щоб з 1 січня раптом відмовлятись від призову. Експерт зазначив, що “більш зваженою і зрозумілою виглядає позиція діючого міністра оборони. Він також є реформатором, але куди більш раціональним в питаннях основ формування армії”.