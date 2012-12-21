ЗМІ: Депутати різних скликань одержали безплатно понад 800 квартир у Києві

Як пише «Корреспондент», діючі депутати на особисте житло вже не претендують, але готові витратити сотні мільйонів гривень на те, щоб забезпечити себе готельними номерами. Як пише видання, майже по 1,2 млн. дол. на одного депутата українські платники податків віддадуть за те, щоб 180 іногородніх депутатів упродовж п'яти років своєї каденції безплатно жили в Києві. В цілому, за підрахунками «Корреспондента», ці витрати виллються трохи більш ніж у 160 млн. грн.

Згідно із законом, відзначає журнал, депутати мають право розраховувати на безплатне житло в столиці, і майже 200 новообраних парламентаріїв у перші ж години роботи вирішили цією можливістю скористатися. Апарат Верховної Ради схвалив проживання депутатів в окремих комфортабельних номерах у готелях «Київ», «Україна» і «Національний», розташованих у центрі столиці.

У списку тих, хто витребував собі готель, опинилися представники всіх ключових політсил, представлених у Верховній Раді. Разом з тим їм не видадуть квартири за рахунок скарбниці, як робилося раніше. Це стане безпрецедентним випадком в історії українського парламентаризму, адже раніше депутати без проблем одержували безплатне житло.

Дізнатися, скільки всього народних депутатів, починаючи з 1991 року, одержали квартири в Києві, неможливо: апарат парламенту засекретив ці дані. За словами представника БЮТ Сергія Саса, у перших трьох скликаннях - з 1990 по 2002 роки - всі депутати, які мали право на житло, одержали безплатні квартири. За оцінками видання, в сумі може йтися майже про 700 апартаментів. І хоча надалі депутатський житловий фонд уповільнив зростання - за три подальших скликання видали 129 квартир, - в цілому депутати за роки незалежності могли одержати трохи більш як 800 квартир.

За даними С.Саса, якщо спочатку на столичні квартири могли претендувати лише іногородні, то в середині 1990-х це право надали і киянам, якщо у них офіційно було менш як 9 кв. м на одного члена сім'ї. У такому разі закон дозволив покращувати їм житлові умови за рахунок грошових компенсацій.

Спочатку квартири їм видавали або на бульварі Лесі Українки, де сьогодні ціна квадрата житлової площі становить від 3 тис. дол., або в центрі Печерська, на вулиці Панаса Мирного, - там вартість квадратного метра стартує з позначки 4 тис. дол. Далі в хід пішли депутатські будинки на Оболоні, поряд зі станцією метро «Мінська», на «Лівобережній», а також на вулицях Срібнокільська і Вишняківська, що на Позняках.

Як пише видання, не менш вражає список тих, хто взяв грошову компенсацію замість київської квартири. Лише у період з 2002 по 2006 рік таким правом скористалися 138 парламентаріїв. Серед них два учасники Золотої сотні «Корреспондента» - ТОП-100 найбагатших українців: Олександр Ярославський, чиї активи редакція в 2012 році оцінила в 940 млн. дол., і Олександр Фельдман - 291 млн. дол.

Крім них, гроші зі скарбниці взяли Харківський губернатор Михайло Добкін, футбольний тренер Олег Блохін, колишній віце-прем'єр Іван Васюник і екс-глава МНС Віктор Балога. У списку є також цілий ряд соратників Віктора Ющенка, починаючи з колишнього голови НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка і закінчуючи співачкою Оксаною Білозір.