Тюремники кажуть, що Луценко вже сам проситься на операцію

Засуджений екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко звернувся до керівництва Менської виправної колонії (№91) з проханням забезпечити йому проведення медичної маніпуляції, яка раніше була рекомендована лікарями Чернігівської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

«Засуджений Ю.Луценко звернувся до керівництва Менської виправної колонії (№91) з проханням забезпечити йому проведення медичної маніпуляції, яка раніше була рекомендована лікарями Чернігівської обласної клінічної лікарні», - йдеться в повідомленні.

Наразі керівництвом установи це питання узгоджується з медичними фахівцями, зазначили в пенітенціарній службі.

«ДПтС України нагадує, що лікар-хірург Іван Тодуров, який консультував дружину засудженого, повідомив про те, що ця проблема у Ю.Луценка була діагностована ще понад 5 років тому. Хірург також підтвердив висновки лікарів з Чернігівської обласної клінічної лікарні про те, що життю Ю.Луценка наразі нічого не загрожує», - зазначається в повідомленні.

Також ДПтС нагадує, що на початку грудня ц.р. Ю.Луценко впродовж трьох днів проходив медичне обстеження в Чернігівській обласній клінічній лікарні.

«Згідно з висновками лікарів, за результатами проведених обстежень стан здоров`я засудженого було визначено як задовільний. Також лікарі констатували позитивну динаміку змін, у порівнянні з попереднім обстеженням засудженого», - зазначили в пенітенціарній службі.

Крім того, лікарі надали свої рекомендації щодо подальшого медикаментозного забезпечення Ю.Луценка. Тоді ж від однієї з рекомендацій медиків, що була пов`язана з місцевим втручанням, засуджений відмовився, зазначається в повідомленні ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Народної самооборони», Ю.Луценку потрібне оперативне втручання через виявлені новоутворення у вигляді поліпів.