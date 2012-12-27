Тимошенко просить Мін’юст США перевірити, чи давав уряд хабар юристам Skadden

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив захисник екс-прем’єра, народний депутат Сергій Власенко сьогодні на прес-конференції у Києві.

“У своїй заяві Юлія Володимирівна (Тимошенко) просить Міністерство юстиції США надати правову оцінку діям юристів компанії Skadden по корупційному фінансуванню їхньої роботи для українського уряду”, - сказав С.Власенко.

Крім того, за його словами, Ю.Тимошенко вимагає у випадку підтвердження корупційної схеми оплати послуг компанії порушити кримінальні справи “не тільки проти осіб, які були залучені у цю оборудку з американської сторони. Мова йде і про українських чиновників, які у некоректний та незаконний спосіб, у змові з юристами компанії, залучили їх у корупційний спосіб”.

Зокрема, захисник уточнив, що з української сторони йдеться про міністра юстиції Олександра Лавриновича.

С.Власенко додав, що сьогодні заяву Ю.Тимошенко відправлено і, згідно з американським законодавством, екс-прем’єр повинна отримати повідомлення про початок такої перевірки.

Як наголосив захисник екс-прем’єра, вартість 1 години роботи юристів Skadden, яка працювала разом з двома своїми партнерами, становить 750 доларів, тоді як в офіційній відповіді на запит народного депутата Олега Шустіка Міністерство юстиції зазначило, що загальна вартість послуг Skadden становила не більше 95 тис. грн.

“Згідно із звітом, який вони оприлюднили, над проектом працювало близько 10 осіб. Лише з нами вони пропрацювали, за нашими підрахунками, близько 40 годин. Також ми надали їм документів, які, за моїми приблизними розрахунками, треба вивчати ще 50-60 годин. Відповідно, лише з нами команда Skadden працювала більше 100 годин, і це означає, що їхня робота лише з нами повинна оцінюватися у 300 тисяч доларів”, - пояснив С.Власенко і додав, що 1 година помічника юриста цієї компанії коштує у середньому близько 400 доларів.

“За нашими приблизними оцінками, загальна робота команди Skadden становить від 1,5 до 2 млн доларів, включаючи витрати на поїздки сюди. А сюди команда Skadden приїжджала близько 10 разів”, - наголосив С.Власенко.

Захисник Ю.Тимошенко додав, що за результатами аналізу публічного переліку послуг, які надає фірма Skadden на безкоштовній основі, роботи на замовлення уряду України у цьому переліку відсутні.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня прес-служба Міністерства юстиції повідомила, що провідна міжнародна юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP не знайшла доказів політичної мотивації у вироку екс-прем’єр-міністрові Юлії Тимошенко.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» заявила, що Міністерство юстиції приховало те, що фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP визнала суд над Ю.Тимошенко несправедливим і таким, що не відповідав базовим міжнародним стандартам.

Пізніше керуючий партнер Skadden Грегорі Крейг, коментуючи звіт, заявив, що група аналізували лише судовий процес, а не ситуацію в українській політиці. ”Ми не оцінювали політичні мотиви тих, хто приймає рішення в Україні на базі історії політики, газетних матеріалів, чи особистої прихильності. Ми дивились лише на судові записи”, - заявив Г.Крейг в коментарі The New York Times.

Г.Крейг підтвердив, що в доповіді наголошується, що адвокати Ю.Тимошенко не довели в суді політично вмотивованого переслідування. Але він пояснив, що він та його колеги не розбиралися, чи був політичний тиск поза судом, щоб ініціювати судове переслідування.