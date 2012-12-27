ЗМІ: Чверть міністрів нового уряду народжені за кордоном, чверть - на Донбасі

Так у Росії народився глава українського уряду Микола Азаров, міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова та міністр оборони Павло Лебедєв, пише Тиждень.ua.

Міністр Кабінету Міністрів Олена Лукаш народилася в Молдові, а міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков – у Казахстані.

Також своє відчутне представництво у новому Кабміні має Донбас – п’ятеро міністрів вихідці із цього регіону: перший віце-прем’єр-міністр Сергій Арбузов, віце-прем’єр-міністр Юрій Бойко, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, міністр доходів і зборів Олександр Клименко та міністр соціальної політики Наталія Королевська.

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул і міністр фінансів Юрій Колобов народилися на Дніпропетровщині, а міністр юстиції Олександр Лавринович і міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк – на Житомирщині.

В уряді Азарова – двоє киян. Це – віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко і міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник.

Решта міністрів – вихідці із Запорізької (міністр інфраструктури Володимир Козак), Кіровоградської (міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник), Полтавської (міністр закордонних справ Леонід Кожара) та Сумської (міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький) областей України.

Як відомо, на разі весь склад Кабінету міністрів України налічує 21 особу.