Луценка прооперують в елітній клініці за його рахунок

Юрій Луценко погодився на операцію з видалення поліпа в кишечнику і ляже під ніж у перших числах січня.

Як розповіла нам спікер "Народної самооборони" Лариса Сарган, лікуватися Луценко буде за свій рахунок в київській приватній клініці (в ній, до речі, на початку року лікувався Блаженніший Володимир). "Операція дуже складна і небезпечна, після неї два тижні потрібно проходити реабілітацію щоб уникнути внутрішніх кровотеч, - сказала нам Сарган. - Мама Юрія Віталійовича в свій час померла від раку прямої кишки, і є ризик того, що це спадкове. Поки це доброякісна пухлина , 0,8 см в діаметрі, і вона дуже швидко росте", - повідомляє Сегодня.

У клініці, де Луценко хоче робити операцію, нам сказали, що поліп 0,8 см вважається великим, операція може коштувати близько 20 тис. грн. Тюремники кажуть, що вже вирішують з лікарями організаційні питання.