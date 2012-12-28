Адвокат вдови Гонгадзе підозрює, що на Пукачі все й «обріжуть»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час перерви у засіданні Печерського районного суду Києва, який розглядає справу О.Пукача.

«Якщо вирок буде із суттєвими правовими прогалинами, то буде зрозуміло, що закритий характер процесу був навмисною дією», - сказала В.Теличенко.

При цьому вона висловила переконання, що правові прогалини, звичайно, будуть, оскільки під час досудового слідства не допитали осіб, на яких вказував О.Пукач, і під час судового слідства захисту було відмовлено у проведенні допитів низки осіб.

«Це свідчить про небажання розслідувати далі справу Пукача, а свідчить про наміри обрізати все на Пукачі», - вважає В.Теличенко.

Після перерви у суді продовжаться дебати сторін-учасниць процесу. Зокрема, як очікується, сьогодні має виступити сам підсудний.

Як повідомляв УНІАН, учора під час дебатів сторона державного обвинувачення попросила Печерський райсуд Києва призначити О.Пукачу покарання у вигляді довічного позбавлення волі за вбивство Г.Гонгадзе.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.