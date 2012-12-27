Адвокат вдови Гонгадзе: у справі Пукача ГПУ замовчує важливі обставини

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко вважає адекватною міру покарання екс-генералу міліції Олексію Пукачу, якого прокуратура просить засудити до довічного ув’язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам після завершення сьогоднішнього засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу О.Пукача.

За її словами, прокуратура просить суд засудити О.Пукача до “дуже тяжкого покарання, а з іншого боку замовчує декілька важливих речей і обставин, які підлягають доведенню”.

При цьому В.Теличенко наголосила, що в обвинувальному висновку, крім прізвища колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, інші прізвища не фігурують, але, якщо посилатися на слова О.Пукача, то Ю.Кравченко в його присутності розмовляв з колишнім Президентом Леонідом Кучмою і, як зрозумів О.Пукач, в тій розмові Ю.Кравченко в чергове пообіцяв Л.Кучмі “щодо Гонгадзе буде вирішено проблему”.

“Тобто вбито”, - сказала В.Теличенко, підкресливши, що це вже її інтерпретація показів О.Пукача, оскільки він дослівно не цитує те, що чув зі слів Ю.Кравченка.

“Крім того, можу сказати, що Пукач сформулював однозначно в судовому слідстві, що він не визнає змови зі своїми підлеглими, але він стверджує, що це було наслідком змови і перераховує поіменно колишнього Президента Леоніда Кучму, колишнього міністра внутрішніх справ Кравченка, так само Володимира Литвина називає і себе називає в цій ситуації”, - сказала В.Теличенко.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.Пукача було затримано.

Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року у закритому режимі розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія Подольського та журналіста Г.Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.Пукач, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.