Азаров призначив чергових по країні на свята

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив міністрам та віце-прем’єрам чергувати в Кабінеті міністрів у новорічні та різдвяні свята.

Про це йдеться у розпорядженні «Про чергування 30 і 31 грудня 2012 року, 1 та 5–7 січня 2013 року» від 26 грудня, розміщеному сьогодні на Урядовому порталі.

Так, 30 грудня чергуватиме віце-прем`єр-міністр України Юрій Бойко, 31 грудня – міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, 1 січня – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник.

5 січня працюватиме міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов, 6 січня – міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник, 7 січня – міністр інфраструктури України Володимир Козак.

Відповідно до рішення глави уряду, міністр Кабінету міністрів України Олена Лукаш має забезпечити чергування відповідальних працівників у Секретаріаті Кабміну.

Керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади мають встановити чергування керівних працівників на зазначений період.