Медики нагадують: олів'є зберігається не більше 12 годин

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головного фахівця медицини невідкладних станів Головного управління охорони здоров`я КМДА Анатолія Вершигори, в свята часто отруюються фальсифікованими алкогольними напоями.

«Бажано купувати алкоголь у спеціалізованих магазинах або в супермаркетах. Не варто купувати алкогольні напої в кіосках чи «розливайках». Саме там найчастіше виявляють найбільше фальсифікованого неякісного алкоголю, що викликає тяжкі отруєння, іноді зі смертельним результатом», - наголосив А.Вершигора.

За словами завідуючого наркологічним відділенням клініки «Соціотерапія» Олександра Шипунова, безпечних доз алкоголю не існує.

«Організм сприймає алкоголь як отруту. У свята краще не вживати дозу більше, ніж зазвичай. Ускладнення від прийому алкоголю в святкові дні виникають від того, що людина дозволяє собі випивати більше. Це викликає інтоксикацію організму...», - відзначив нарколог.

Він також наголосив, що алкоголь категорично протипоказаний вагітним, парам, які планують зачати дитину, людям до 20 років, у яких ще формується організм, із хронічними патологіями – є ризик загострення захворювання, а також хворі на серцево-судинні захворювання.

«Люди, у минулому залежні від алкоголю, мають повністю відмовитися від прийому таких напоїв. Навіть найменша доза алкоголю може бути для колишнього алкозалежного смертельною. Дуже важливо, щоб алкоголь не вживали діти і молодь. Молодий організм дуже чутливий до алкоголю, тому можуть виникнути непрогнозовані й дуже тяжкі наслідки», - наголосив О.Шипунов.

Медики також радять в новорічні свята дрібно харчуватися, їсти більше салатів зі свіжих овочів і фруктів та не зловживати смаженою, гострою, жирною їжею, гострими приправами, які можуть призвести до загострення хронічних захворювань.

У свята часто бувають отруєння, тому кожна господиня має звертати увагу на терміни придатності продуктів і страв. Наприклад, термін зберігання традиційного новорічного салату «Олів`є» – не більш як 12 годин, звертають увагу лікарі.

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За словами головного фахівця з гастроентерології ГУ охорони здоров`я КМДА Ігоря Червака, після новорічних свят зростає кількість хворих з проблемами органів травлення.

«Щоб у свята не було проблем із органами травлення, потрібно дотримуватися принципу достатності, не об`їдатися, не перенавантажувати свій організм, вставати з-за столу з легким відчуттям голоду – їжа, під впливом соків і ферментів, розбухає, обсяг її значно збільшується. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями органів травлення – жовчнокам’яною хворобою, хронічним панкреатитом, хронічними гастритами», - відзначив лікар.

І.Червак порадив під час святкової трапези не сидіти весь час за столом. «Добре, коли ви поїли і проявляєте будь-яку фізичну активність – потанцювати, походити. Переповненість шлунку призводить до перевантаженості. Коли людина об`їдається, виникає запалення підшлункової залози – панкреатит – хвороба, яка дуже тяжко протікає», - сказав І.Червак.

О.Вершигора також повідомив, що в новорічну ніч «швидка допомога» і пункти невідкладної допомоги працюватимуть у звичайному режимі.

«Всі лікарі будуть доступні. Якщо виникнуть питання, потрібна буде допомога, телефонуйте – 103», - нагадав медик.