Астрологи обіцяють українцям вдалий рік

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції співзасновник Спілки астрологів України, автор «Астрологічного календаря для України» Олена Осипенко заявила, що, за її прогнозом, наступний рік для українців має скластися в цілому добре.

На думку астролога, Україна поволі, але продовжує розбудовуватися. О.Осипенко нагадала, що, за відомостями астрологів, у 2006 році Україна увійшла в новий цикл розвитку, а майбутній 2013 рік є серединою цього циклу. Таким чином, за словами астролога, можна вважати, що цей рік буде певним переломним моментом, «якимсь викликом нашій країні». При цьому, на думку О.Осипенко, наступного року успіх супроводжуватиме тих політиків і бізнесменів, які здатні домовлятися, вміють йти на компроміс, шукати взаємовигідні шляхи вирішення проблем. Що стосується ухвалення важливих для країни рішень, то астролог вважає, що наступного року політики мають спільними зусиллями розробити і ухвалити такі закони, які були б максимально корисні для всіх українців.

Відповідаючи на питання про те, що українцям може принести 2013 рік як «рік Змії», редактора «Астрологічного календаря для України» Юрій Буянов сказав, що вважає за неправильне для українців орієнтуватися на східні традиції буддистів і символи. За його словами, «китайська астрологія працює в китайських мізках». На думку астролога, для того щоб зрозуміти східні традиції, потрібен хоча б якийсь час перебувати в їхньому середовищі, проникнутися ними.

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При цьому він відзначив, що для зороастрійців, вогнепоклонників, якими, на переконання астролога, були стародавні слов`яни, новий рік наступає не з 1 січня, а аж з 21 березня. О.Осипенко додала, що в 2013 році з цього дня за зороастрійським календарем наступає «рік ворона», який, за її словами, є дуже мудрим птахом і, відповідно, дуже добрим знаком. Як вона зазначила, ті, хто все ж таки схильний вірити в східні символи, знають, що «змія» також означає «мудрість», є позитивним знаком, тому і за східним календарем рік має бути вдалим. «Мудрий птах ворон спільно з мудрою змією зроблять майбутній рік для всіх успішним», – вважає астролог.

Разом з тим, кажучи про деякі важливі політичні події, заплановані наступного року, астрологи відзначають, що намічені вони на не зовсім вдалі дати. Так, 25 лютого, коли має відбутися довгоочікуваний саміт Україна-ЄС, припадає на повний місяць. За відомостями астрологів, це дуже активний період, можна прогнозувати, що в цей час рішення ухвалюватимуться в динамічній, емоційній обстановці, проте в цілому для проведення будь-яких важливих, доленосних заходів цей період є несприятливим. Те ж саме, вважають астрологи, стосується і практично всього травня, на який прогнозують проведення виборів мера Києва.

Що стосується того, як краще зустріти Новий рік, то астрологи радять пригадати, який з попередніх років став найбільш вдалим для вас, що оточувало вас у момент його зустрічі і спробувати відновити таку обстановку і настрій. За словами О.Осипенко, якщо ви в якійсь сукні вже зустрічали Новий рік, він став для вас успішним, то одягніть її знову. Вона зазначила, що на святковому столі обов`язково мають бути мандарини, апельсини - вони помаранчевого кольору, який символізує радість і теплоту.